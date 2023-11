Superbonus: Fazzolari, ‘tassa su chi vende? Mettiamo ordine in situazione drammatica’**

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – La tassa sulla plusvalenza, per chi vende casa dopo aver usufruito del superbonus “ci sembra una cosa di buonsenso, ma ci hanno accusato di voler tassare la casa, noi cerchiamo di rimettere solo un po d’ordine in una situazione drammatica”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ospite di ‘Porta a Porta’ su Rai1, nella puntata che andrà in onda questa sera.

LA critica sul superbonus da parte di Fazzolari è netta. “Purtroppo i numeri sono ancora più drammatici” di quelli diffusi, sostiene. Dalla manovra “gli italiani avrebbero potuto avere il doppio di quello che avranno” se non ci fosse stato il superbonus 110, messo in campo “senza vincoli e senza paletti, con una totale assenza di controlli, aperto a seconde e terze case, persino ai castelli”. Con il risultato di aver ristrutturato “meno del 4% del patrimonio edilizio italiano”.