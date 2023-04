Superbonus: Fdi, ‘interpellanza per verifica truffe su castelli’

Aprile 21, 2023

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Il 110%, nonostante la narrazione dei 5 stelle, non era più sostenibile con il metodo utilizzato finora e ha evidenziato un rischio di frodi altissimo. Per questo motivo Fratelli d’Italia, ha depositato un’interpellanza, a nostra firma, in cui si chiede al governo di verificare se i castelli” finiti al centro di un’inchiesta della Procura di Isernia “avessero effettivamente diritto alle detrazioni del 110%. La normativa prevede infatti che queste spettino solo agli edifici di pregio aperti al pubblico. Fratelli d’Italia continuerà a battersi contro le numerose truffe riscontrate dalla poco trasparente applicazione delle regole del 110% e rivendica l’ottimo lavoro svolto sin qui dal Governo Meloni che sta mettendo in sicurezza in maniera certa i conti dello Stato”. Lo dichiarano i deputati Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, e Tommaso Foti, capogruppo alla Camera.

Sulla vicenda in questione, “hanno utilizzato i soldi di tutti gli italiani, compresi quelli che faticano ad arrivare alla fine del mese – accusano Foti e Donzelli -, per ristrutturare 6 super castelli con il Superbonus. Alla faccia dell’abolizione della povertà. Una misura, quella del Superbonus, che per ogni italiano è infatti costata circa 2mila euro. Per questo motivo è incredibile riscontrare che, mentre molte nostre aziende rischiano di fallire, la Procura di Isernia stia indagando su una presunta maxi-truffa milionaria su lavori mai eseguiti di alcuni castelli per i quali sono stati chiesti i benefici fiscali del Superbonus”.