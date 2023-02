Febbraio 19, 2023

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Alle imprese va garantita certezza normativa e sblocco dei crediti incagliati. Ma non si possono avallare misure populiste fatte di bonus, deleteri per i conti pubblici ed erogati sulla base della falsa promessa per cui si può ristrutturare casa a spese dello Stato”. Così in un tweet Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture ed ai Trasporti.