Superbonus: Foti, ‘anche ex senatore Pd si congratula con governo Meloni’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Sul Superbonus non occorre citare qualcuno di destra, ma un senatore del Partito democratico per tre legislature, quale Nicola Rossi, che in una recente intervista ha definito questa misura un buco nero nei conti pubblici, congratulandosi col presidente Meloni per aver fermato lo spreco. Il problema, inoltre, non è stato solo il Superbonus 110%, un grande danno l’ha fatto il bonus facciate. Nei 12 miliardi di contestazioni e di truffe che ci sono state, il 58% è imputabile al bonus facciate. Centoventi miliardi di debito pubblico in questo momento non ce li possiamo permettere e 30 miliardi di crediti incagliati non vengono più assorbiti sul mercato poiché si è esaurita la capacità fiscale degli acquirenti: sono l’eredità che Conte ci ha lasciato e per la quale dovrebbe solo tacere”. Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a SkyTg24.