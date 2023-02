Superbonus: Foti, ‘Pd smentito da Gentiloni e Cottarelli’

Febbraio 20, 2023

Roma, 20 feb, (Adnkronos) – Che il congresso del Pd si stia riducendo ad una corsa non su due visioni diverse dalla società italiana, ma a chi liscia di più il pelo ai 5 Stelle, ci interessa fino ad un certo punto. Ciò che invece rileva è che ogni argomento diventa buono per il Pd per attaccare il Governo Meloni, salvo poi dovere incassare clamorose smentite per bocca di qualificati esponenti di quell’area politica. Sulla decisione assunta dall’Esecutivo relativa al Superbonus, infatti, prima il commissario europeo Gentiloni gela i bollori ardenti piddini ricordando che l’Ue non ha mai suggerito strumenti come la cessione dei crediti d’imposta, con le dinamiche di finanza pubblica che ciò ha innescato. Poi è Carlo Cottarelli a definire troppo generosa e costosa per le casse dello Stato la misura del 110 e a condividere i contenuti del decreto legge approvato dal Governo Meloni. Il ballo in maschera del Pd sulla vicenda bonus edilizi si manifesta durante il carnevale: che sia un indizio?” Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.