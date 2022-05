Superbonus: Fratoianni, ‘applicarlo per installare fotovoltaico’

Maggio 5, 2022

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Dato che si discute tanto del superbonus in maggioranza, servirebbe discutere di quali obiettivi si pone il Paese: in queste settimane stiamo discutendo tantissimo dei limiti e della dipendenza energetica dall’estero. Forse è arrivato il momento di verificare concretamente una misura come il superbonus da applicare all’implementazione sui tetti dei nostri condomini e su quelli delle imprese del fotovoltaico. Una misura come questa avrebbe probabilmente ricadute economiche assai significative e anche in prospettiva su un tema decisivo come quello della transizione ecologica”. Così il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ospite di ‘Studio 24’ su Rainews 24.