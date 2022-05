Superbonus: Giovannini, ‘necessario un meccanismo più efficiente e meno costoso’

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – ”Il superbonus al 110% da un lato è una misura utile per aumentare l’efficienza energetica delle nostre abitazioni e questa è un’operazione che dovremmo fare nei prossimi dieci anni, dall’altro è stato pensato come un intervento per ridare fiato al settore delle costruzioni che negli anni scorsi ha avuto grandi difficoltà. Questo ha determinato un forte aumento della la domanda a cui si aggiunto il Pnrr. L’aumento dei costi non è stato dovuto soltanto alla crisi internazionali, ma anche ad un aumento della domanda interna grazie al bonus”. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in un’intervista a Radio 24.

”Quello che il presidente del Consiglio ha detto è qualcosa di molto ragionevole, e cioè che il governo è intervenuto per evitare gli abusi, e ce ne sono stati tantissimi, con un rafforzamento delle regole. Abbiamo bisogno di un meccanismo più efficiente e un po’ meno costoso per le casse pubbliche”, conclude Giovannini.