Superbonus: Grillo, ‘da governo fabbrica bugie, unica colpa è essere del M5S’

Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Il Governo accusa il Superbonus di aver fatto lievitare i costi dei materiali edili fino alle stelle, di aver creato un buco di 120 miliardi nel bilancio dello Stato e di aver pesato su ogni cittadino per più di 2.000 euro. Ecco i dati reali!”. Lo scrive Beppe Grillo su Twitter, rilanciando un post sul suo blog a firma Niccolò Morelli e dall’eloquente titolo ‘superbonus: la fabbrica di bugie’.

“Solitamente – si legge dunque nel post – anche ripetendo mille volte una bugia questa non diventa vera, rimane sempre una bugia. In Italia invece questo principio non sempre funziona: sempre più spesso infatti succede che reiterando a reti e giornali unificati una balla si finisca per scambiarla per verità. Poco importa se i dati e le evidenze segnalano il contrario.E nel caso del Superbonus 110% le evidenze parlano chiarissimo. Dopo aver fatto una campagna elettorale in cui prometteva di mantenerlo e di tutelarne gli interessi, adesso il Governo Meloni accusa il Superbonus di aver fatto lievitare i costi dei materiali edili fino alle stelle, di aver creato un buco di 120 miliardi nel bilancio dello Stato e di aver pesato sulle spalle di ogni italiano per più di 2.000 euro. Ma è davvero così?”

Per rispondere a questa domanda, Morelli snocciola i dati “nudi e crudi che abbiamo a disposizione ad oggi, forniti dalla Guardia di Finanza, dal Censis e dal Nomisma”. Dunque giunge alla “conclusione”, condivisa dal garante e fondatore M5S: “l’unica vera colpa che realisticamente può essere attribuita ad un’evidente ottima idea come il Superbonus è quella di essere venuta in mente al partito sbagliato. Eccola, Signori miei, l’unica vera indicibile macchia sul Superbonus. Tutto il resto è Stampubblica”.