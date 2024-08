Superbonus: Liris (Fdi), ‘finiti tempi regali a ladri e truffatori’

26 Agosto 2024

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La notizia del sequestro di circa 10 milioni di euro di presunti crediti fittizi, nelle province di Bari e Roma, generati grazie alle politiche dei bonus edilizi concessi in maniera scriteriata sono l’ulteriore conferma che la stagione scellerata del governo Pd-M5S è finita. Grazie al lavoro del governo Meloni si zittiscono le malelingue e finiscono i tempi dei regali a ladri e truffatori a danno di cittadini onesti. Un plauso alle donne ed agli uomini della Guardia di Finanza per il lavoro svolto nel corso delle indagini preliminari”. Lo dichiara in una nota il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio.