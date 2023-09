Superbonus: Magi, ‘buco nero ma per Meloni non sia alibi per manovra’

Settembre 4, 2023

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Tra qualche anno ricorderemo il Superbonus come un buco nero economico che ha colpito l’Italia, esattamente come ricordiamo oggi le baby pensioni, i salvataggi di Alitalia, quota 100 e qualche altra misura fatta negli anni che continuiamo a pagare ancora oggi. Il Superbonus ha creato una bolla a spese dei giovani, che ora si ritrovano sul groppone oltre 100 miliardi di debito pubblico”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Avremmo potuto investire quei soldi in tanti modi migliori – prosegue -. Ma sbaglia Meloni a farne un alibi per non fare nulla in vista della prossima legge di bilancio, segno che tutte le sue promesse elettorali non avevano alcuna copertura economica, nessuna possibilità di essere realizzate, nessuna attinenza con la realtà: il rischio è che la manovra dei patrioti si ridurrà a una poltiglia di mancette per le lobby amiche, qualche misura spot, buone per i titoli di giornale ma prive di effetti reali, e ulteriore debito pubblico sulle spalle delle prossime generazioni”. “Da Conte e Meloni, insomma, le stesse ricette. D’altronde populismo fa rima con sovranismo”, conclude Magi.