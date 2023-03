Superbonus: Meloni, ‘la mia non è austerità ma serietà, messo pezza a mega buco’

Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Sul superbonus “se per austerità si intende tentare di mettere le pezze ad un provvedimento che è costato decine e decine di miliardi, che ha lasciato nelle casse dello Stato un buco di 40 miliardi, per efficientare meno del 4 per cento di edifici di cui gran parte seconde case, scaricando su ogni italiano un debito di duemila euro, anche su italiani che una casa non ce l’avevano, per aiutare le banche a lucrarci sopra, quella non è austerità, quella è serietà”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo.