Superbonus: Meloni, ‘Stato ce la mette tutta ma ora anche banche facciano qualcosa’

Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – Sul superbonus, “norma che andava corretta”, lo “Stato ce la metterà tutta, ma anche le banche qualcosa di più possono fare visto che finora qualche provvigione importante l’hanno guadagnata…”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea nazionale di Confartigianato. “Rispetto ai cosiddetti ‘esodati del 110’ – insiste il presidente del Consiglio – che si trovano in difficoltà perché lo Stato fa delle norme di cui ti fidi ma che poi non funzionano, noi faremo quello che possiamo per dare una mano, purché anche altri ci diano una mano. E vi ho detto a chi mi riferisco…”.