Superbonus: Patuanelli, ‘ad essere radioattivo è il governo’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Per Giorgetti il Superbonus è radioattivo. Dunque, possiamo pensare che ad aver scatenato l’incidente di Chernobyl (come ha chiamato lui stesso il 110%) sia stato lo stesso Giorgetti da ministro dello Sviluppo economico del Governo Draghi. È infatti nel governo Draghi che si sono volute e votate (da ministeri non amministrati dal MoVimento 5 Stelle) le proroghe e le semplificazioni del Superbonus 110%. Senza contare le infinite volte in cui proprio la Lega, ovvero il partito di Giorgetti assieme a tutto l’arco parlamentare, ha tentato di intestarsi una misura che ha trainato il PIL del Paese”. Così in una nota il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.

Quella del superbonus è “una misura elogiata dalla stessa Commissione Europea in una lettera indirizzata a Mario Draghi di cui, per ragioni ideologiche, si è distrutto tutto. Senza minimamente pensare a una gradualità di uscita, come era scritto nella versione originale datata 2020, e lasciando cittadini e imprese nel caos più totale. Forse ad essere radioattivo è questo governo”.