Superbonus: Renzi, ‘Iv contro il governo ma non contro l’Italia’

15 Maggio 2024

Roma, 15 mag (Adnkronos) – “A proposito del voto di ieri in Senato. 1. Italia Viva è contro il Governo Meloni. E infatti oggi vota NO alla questione di fiducia. 2. ⁠Italia Viva fa da cinque anni da sola una battaglia contro la Sugar Tax voluta dall’ideologia di Conte e rinviata solo grazie al nostro intervento nel 2020”. Lo scrive sui social Matteo Renzi.

“Ieri abbiamo col nostro voto impedito che la Sugar Tax entrasse in vigore a giugno. Siamo l’unico partito che non vuole alzare la pressione fiscale e lo dimostra in tutte le circostanze. A differenza di Forza Italia che si è astenuta su questa tassa. Non c’è più la Forza Italia di una volta!”, aggiunge.

“3. ⁠Sul SuperBonus noi pensiamo che il Governo Conte abbia sbagliato ma che la maggioranza di Meloni non abbia le idee chiare e questo arreca danno a migliaia di aziende e di famiglie. Noi siamo contro questo Governo ma non siamo contro l’Italia. Se col nostro voto possiamo evitare che questa maggioranza aumenti le tasse lo facciamo. Perché noi saremo sempre contro il Governo Meloni ma non saremo mai contro gli italiani”, conclude il leader di IV.