Superbonus: Santillo (M5s), ‘maggioranza disperata e allo sbando’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Ultimissima dal centrodestra, lato Forza Italia: adesso il Superbonus è benefico e va prorogato sui condomini, con tanto di richiesta inserita in un emendamento della stessa Fi al dl Asset all’esame del Senato. Quindi il Superbonus, a stare a questo emendamento, non è né una tragedia contabile, né la più grande truffa del secolo. E’ un centrodestra ridicolo, disperato e allo sbando. Nel frattempo più di 30mila imprese e più di 300mila famiglie assistono allibite a questa vergognosa prosecuzione di presa per i fondelli”. Lo comunica in una nota Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo Movimento 5 stelle della Camera.