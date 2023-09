Superbonus: Sbardella (Fdi), ‘misura sbagliata, bene stop del governo’

Settembre 4, 2023

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Nonostante il debito di 120 miliardi di euro che graverà per anni su tutti gli italiani, le molteplici frodi già accertate, le infiltrazioni di organizzazioni criminali e i tanti lavori sospesi per carenze progettuali e per mancanza di adeguate professionalità, ci sono ancora forze politiche che pensano di poter illudere gli italiani con la farsa del superbonus. È ormai chiaro che si tratta di una misura sbagliata, scritta male e sfruttata, in tantissimi casi, nel modo peggiore possibile. Bene ha fatto il governo a fermare quella che appare come una vera e propria follia politica e amministrativa. Cosa diversa è, invece, lavorare per mettere in campo provvedimenti virtuosi e sostenibili, che possano migliorare e rendere più sicuri gli immobili senza compromettere i conti pubblici e senza gravare sul futuro e sulle prossime generazioni. Su questo Fratelli d’Italia, così come il governo e l’intera maggioranza, è pronta a fare la sua parte nell’interesse di cittadini, famiglie e imprese”. Così Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’Italia.