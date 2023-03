Superbonus: Sbarra, ‘rischio shock su imprese edili, effetti pesantissimi su occupazione’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Con la stretta sul superbonus “si rischia uno shock su moltissime imprese edili, con effetti pesantissimi sull’occupazione. Il governo ed il Parlamento devono cambiare e migliorare la norma. Bisogna trovare una soluzione equilibrata per disincagliare i crediti fiscali di quanti hanno regolarmente effettuato i lavori, spingendo sull’acquisto da parte di banche e altri attori economici”. E’ quanto ha detto, in un’intervista a ‘Il Mattino’, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

“I bonus edilizi sono stati e restano strumenti importanti per la ripartenza dell’economia e del lavoro: l’errore è stato quello di non collegarli in modo strutturale alle fasce di reddito più deboli ed alle classi energetiche più basse, con particolare riguardo all’edilizia popolare”, ha aggiunto.