Superbonus: Sironi (M5s), ‘destra in stato confusionale’

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Sul Superbonus questo centrodestra ha poche idee e pure confuse. Forza Italia sino all’anno scorso chiedeva il rafforzamento e l’estensione del Superbonus, poi una volta seduta tra i banchi della maggioranza di governo lo ha demonizzato, salvo poi rinsavire in questi giorni chiedendo, con un emendamento al dl Asset in esame al Senato, il mantenimento del Superbonus per i condomini”. Così la senatrice del Movimento 5 stelle Elena Sironi che ha aggiunto: “Dopo aver gettato fango sull’M5s e su una misura che, dati alla mano ha incrementato il Pil di 91 miliardi di euro (dati dalla Fondazione nazionale dei commercialisti ndr), il centrodestra si ricrede e corre ai ripari: ora il Superbonus non è né una tragedia contabile né la più grande truffa del secolo ai danni dello Stato”.

“È chiaro che il governo cerchi un capro espiatorio e che non abbia fatto bene i calcoli – spiega -: il Superbonus su 88 miliardi investiti ha generato 200 miliardi di ritorno, migliaia di posti di lavoro in più, oltre a un risparmio energetico di 30 miliardi complessivi”. “Giorgetti viene smentito dal suo stesso consigliere economico, che ha certificato un impatto molto positivo del Superbonus sul Pil e sulla dinamica debito/Pil. Quindi, la narrazione a dir poco allarmistica e menzognera del ministro viene meno. Che dire? Una visione così diversa tra il ministro e il suo consigliere, in un ministero normale non sarebbe compatibile. A volte sarebbe meglio un sensato silenzio piuttosto che parole senza senso. Nel frattempo, con oltre 30 miliardi di crediti incagliati, sono 25mila le imprese bloccate e 300mila le famiglie in difficoltà che ora assistono allibite a questa ennesima quanto vergognosa presa in giro”, conclude Sironi.