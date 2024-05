Superbonus: stop in Commissione Finanze, si aspettano pareri Mef

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Sul dl superbonus si attendono in commissione Finanze del Senato i pareri del ministero dell’Economia sui subemendamenti all’emendamento del governo. La Commissione per questo si è aggiornata alle 14.30. La sesta Commissione ha esaminato in mattinata gli emendamenti fino all’articolo 6, respingendo le proposte di modifica presentate, ad eccezione di un emendamento che riguarda le zone colpite dal sisma del 2009 e del 2016.