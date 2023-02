Febbraio 19, 2023

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Io credo che sia giusto quello che ha detto Berlusconi. Era inevitabile approvare questo decreto per evitare un problema grave sui conti pubblici. Adesso che si è impedito questo disastro finanziario, si può lavorare in Parlamento, dopo l’incontro di domani del governo, per migliorare il testo e ottenere un risultato che sia utile a bloccare un rischio default ma possa anche proteggere meglio famiglie e imprese”. Così Antonio Tajani a Controcorrente su Rete4.