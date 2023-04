Superbonus: Terzo Polo vota contro dl, ‘governo volta spalle a imprese e famiglie’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto con insistenza una soluzione semplice per il problema dei crediti incagliati ma abbiamo ricevuto un rifiuto insieme alla ridicola scelta di rimandare la soluzione al 2028, cioè al prossimo governo”. Lo ha detto Mauro Del Barba, capogruppo di Azione-Italia Viva-Renew Europe, nel corso delle dichiarazioni di voto sul Dl Superbonus.

“Oggi siamo qui a fare i conti con l’impostazione che ha previsto una cessione illimitata del credito d’imposta. Tale meccanismo, da un lato, si è tradotto nello slogan ‘lo Stato vi rifa la casa gratis’ cavalcato nell’ultima campagna elettorale; dall’altro, ha rappresentato la falla in cui si sono infilate le truffe. Il populismo di un polo di fatto ha voluto una misura per i poveri e ha prodotto una misura per i ricchi compromettendo per il futuro analoghi e più strutturati interventi”.

“Una volta emerse le truffe il governo Draghi é intervenuto per limitare il numero di cessioni del credito, ma l’avete fatto cadere. E’ da quel momento che la storia iniziò a virare fino alla puntata odierna. Mentre voi vi lanciate reciproche accuse noi perseveriamo nel quotidiano lavoro di chi intende salvaguardare i conti pubblici e il rispetto dei diritti di cittadini e imprese. Abbiamo proposto una soluzione, avete voluto girarvi dall’altra parte lasciandoci il dubbio che vogliate guadagnare spazi di bilancio per le vostre costose politiche sulle spalle delle imprese. Per queste ragioni annuncio il voto negativo del nostro gruppo”, ha concluso.