Superlega: A22 Sports, ‘nuovo progetto con 64 squadre e streaming gratis delle gare’**

Dicembre 21, 2023

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – La A22 Sports Management ha annunciato dopo la decisione della Corte di Giustizia Europea il nuovo progetto della Superlega, con un torneo da 64 squadre, divise in tre leghe, con meccanismo di promozione e retrocessione tra le divisioni. Nel primo anno della competizione, i club saranno selezionati in base ad un indice con criteri trasparenti e basati sulle prestazioni. Prevista anche una piattaforma streaming per la visione gratuita di tutte le partite. Nel progetto della sopcietà che cura la Superlega si parla di: Star League e lGold League, composti da 16 club ciascuno, mentre il terzo, la Blue League, è costituito da 32 club, con la partecipazione basata sul merito sportivo, senza membri permanenti e la promozione e retrocessione annuale tra le leghe. La promozione nella Lega Blue di terzo livello si baserà sui risultati ottenuti nel campionato nazionale.