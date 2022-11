Superlega: Al-Khelaifi, ‘sono triste per loro, hanno dimostrato di non capire il calcio’

Novembre 29, 2022

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – “La verità è che sono triste per loro perché hanno dimostrato più volte di non capire il calcio e il suo ecosistema. Il calcio non è un contratto legale, è un contratto sociale”. Lo dice il presidente del Psg e dell’Eca Nasser Al-Khelaifi in un’intervista a ‘Marca’ dove torna ad attaccare la Superlega. “Quando i tifosi hanno protestato per le strade nel momento in cui è stato lanciato il progetto Superlega, non stavano urlando per impegni legali. Il calcio è un legame tra club e giocatori, tra giocatori e tifosi, tra tifosi e comunità e questo non cambierà mai”, aggiunge Al-Khelaifi.