Superlega: Ancelotti, ‘penso sia una cosa positiva, ne beneficerà tutto il mondo del calcio’

Madrid, 22 dic. – (Adnkronos) – “Credo sia una sentenza importante per tutti i club, vedo che alcuni non sono tanto convinti, ma penso che sia una cosa positiva non essere più in un monopolio, credo che si potranno migliorare anche i calendari”. L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, commenta così la sentenza di ieri della Corte di Giustizia Europea sul progetto della Superlega. “Sarà il tempo a dire se una cosa positiva o meno, ma penso che alla fine ne beneficerà tutto il mondo del calcio”, aggiunge Ancelotti.