Superlega: De Laurentiis, ‘idea sbagliata, non ho mai detto sì’

Febbraio 7, 2024

Napoli, 7 feb. – (Adnkronos) – “Io non mi sono mai pronunciato a favore della Superlega, io mi sono battuto per la democraticità del calcio e la libertà del mercato”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa dal centro sportivo di Castelvolturno. “A Florentino ho spiegato che l’idea della Superlega è sbagliata, bisogna pensare ad un campionato parallelo. Il campionato nazionale è prioritario su tutto, anche la nazionale, perché rispetta il tifo. Poi vogliamo fare un campionato europeo? Benissimo”, aggiunge De Laurentiis.