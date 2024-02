Superlega: De Siervo incontra Ceo A22, ‘restiamo contrari al progetto’

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Come anticipato a tutti i club di Serie A durante l’Assemblea dello scorso venerdì 16 febbraio, nella giornata di oggi si è svolto un incontro tra l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e Bernd Reichart, Ceo della Società A22. L’appuntamento, organizzato su richiesta di A22, ha rappresentato un momento per illustrare le rispettive posizioni riguardo il futuro delle competizioni europee. “Siamo allineati alle altre grandi Leghe di calcio europee -ha spiegato l’Ad De Siervo in una nota-, ho ribadito nella riunione la contrarietà al progetto ‘Superlega’, coerentemente con le varie pronunce sull’argomento del 2019, 2021 e 2023”.