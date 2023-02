Superlega: European Leagues, ‘sorpresi da parole A22, mai incontrati nè consultati’

Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Le Leghe europee sono molto sorprese dalla dichiarazione odierna di A22 che fa riferimento a un processo di consultazione aperta e ai suoi risultati. L’European Leagues – l’organismo che rappresenta ufficialmente gli interessi di 40 organizzatori di competizioni nazionali provenienti da 34 paesi europei e 1092 club – non si è mai incontrata con A22 e non è mai stata consultata”. Questa la risposta dell’European Leagues ad A22 sulla nuova Superlega. “Le leghe supportano pienamente l’attuale modello di calcio europeo per club, che si basa su una struttura piramidale aperta con promozione e retrocessione dal calcio di base al professionismo a livello nazionale, e dove la qualificazione per le competizioni per club Uefa si basa sulla prestazione annuale nelle competizioni nazionali. Questo modello è lungi dall’essere rotto e non ha bisogno di essere riparato”, ha aggiunto l’European Leagues.