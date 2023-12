Superlega: Klopp, ‘felice che Fifa e Uefa non possano più fare ciò che vogliono’

Dicembre 22, 2023

Liverpool, 22 dic. – (Adnkronos) – “Sono d’accordo al 100% con il Liverpool nel non vedere di buon occhio la Superlega ma sono felice che finalmente arriviamo a capire che Fifa, Uefa e altri organismi non possono fare semplicemente quello che vogliono”. Così l’allenatore del Liverpool Juergen Klopp in merito alla sentenza di ieri della Corte di Giustizia Europea sul progetto della Superlega. “In futuro dovremo parlare di molte cose e se facciamo solo quello che fa la Uefa, in merito a organizzare più competizioni e giocare più partite, non avremo voce in capitolo su quello che sta succedendo. Mi piace che le cose si stiano un po’ muovendo”, aggiunge Klopp.