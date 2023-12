Superlega: l’avvocato di Bosman, ‘sentenza potrebbe causare seconda rivoluzione nel calcio’

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – L’avvocato belga Jean-Louis Dupont, che ha rappresentato Jean-Marc Bosman nel 1995 ed ha contribuito a cambiare il calcio mondiale, ritiene che la decisione della Corte di giustizia europea (CGE) di giovedì sulla Superlega potrebbe portare ad un’altra rivoluzione. La ‘sentenza Bosman’ permise ai giocatori di spostarsi gratuitamente dai club se i loro contratti erano scaduti. Ora i sostenitori della Superlega europea stanno sfidando il monopolio della Uefa sulla gestione del calcio europeo. “La sentenza ha il potenziale per essere Bosman alla decima potenza”, ha detto Dupont al quotidiano tedesco Zeit Online. “Questa volta non si tratta di regolamentare il mercato del lavoro, ma delle condizioni fondamentali in cui possono svolgersi le competizioni”.

Dupont è nuovamente coinvolto in un caso separato sul potere della Uefa, che verrà deciso giovedì. Rappresenta il club belga Royal Antwerp, che sta intraprendendo un’azione legale contro la cosiddetta Homegrown Player Rule, secondo la quale almeno otto giocatori in una squadra devono essere stati allevati dal club. Le sentenze sono attese all’inizio della giornata di giovedì.