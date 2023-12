Superlega: Manchester United, ‘posizione non cambia, restiamo impegnati in competizioni Uefa’

Dicembre 21, 2023

Londra, 21 dic. (Adnkronos) – “La nostra posizione non è cambiata. Rimaniamo pienamente impegnati nella partecipazione alle competizioni Uefa e nella cooperazione positiva con la Uefa, la Premier League e gli altri club attraverso l’Eca per il continuo sviluppo del calcio europeo”. Questo è quanto afferma in una nota il Manchester United dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla Superlega.