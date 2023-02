Superlega: Moggi, ‘se arrivano più soldi nel calcio mi sembra una buona idea’

Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “Aspettiamo la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea ma sentenza di ieri del tribunale di Madrid di fatto ha dato il via libera alla Superlega. Ho sentito molte critiche ma a me sembra una buona idea a patto che entrino più soldi nel mondo del calcio come sembrerebbe. Se così fosse se ne gioverebbero tutti non solo i grandi club ma anche i piccoli che incasserebbero più soldi dalle cessioni dei giocatori migliori”. Così all’Adnkronos l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi in merito alla Superlega all’indomani della sentenza del Tribunale di Madrid che nel suo dispositivo ha sottolineato come ‘Fifa e Uefa non possano giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la Superlega’. “Magari il torneo della Superlega -aggiunge Moggi- può essere studiato meglio per renderlo più attraente ma potrebbe essere una svolta anche per avere maggiore equilibrio nel calcio europeo, perché altrimenti la Premier League prenderà sempre di più il sopravvento come si è visto negli ultimi mercati”.