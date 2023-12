Superlega, Reichart, ‘Non parleremo con club extra europei’

Dicembre 22, 2023

Roma, 22 dic. – (Adnkronos) – “Se in futuro parleremo con club extra europei come ad esempio gli arabi? No”. Questa la risposta secca del Ceo di A22 Bernd Reichart intervenuto a Tutti convocati su Radio 24 che poi ha motivato: “Questo è un progetto europeo, da club europei e per club europei perché siano in grado di controllare la propria competizione europea transnazionale”.