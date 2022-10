Ottobre 26, 2022

Milano, 26 ott- (Adnkronos) – “La Superlega? Per noi è accantonata. Quelli che non sono accantonati, sono i problemi. Io mi auguro che i vari problemi che travagliano il calcio europeo e italiano, non vengano accantonati. Speriamo che la Uefa si faccia carico di trovare delle soluzioni a questi temi”. Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, durante l’assemblea dei soci del club rossonero.