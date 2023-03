Superlega: Tebas, ‘è un insieme di costanti ‘fake news”

Marzo 21, 2023

Madrid, 21 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha criticato aspramente la Superliga per essere un set di “costanti di ‘fake news'” e di avere un modello di competizione “chiuso” che non prevale la “meritocrazia” perché è una “trappola”, durante la presentazione dell’Isde Sport Convention 2023 a Madrid

Tebas ha anche definito la Superlega un insieme di “costanti ‘fake news'” e ha criticato aspramente i suoi promotori. “Tutto quello che sento sulla Superlega sono continue ‘notizie false’. La gente se lo sta bevendo. In fondo, non è solo un concetto sportivo, ma piuttosto i grandi club in Europa, quelli che guadagnano di più, vogliono mandarli da soli nel calcio e dare soldi agli altri. Lo diceva Florentino. Il campionato spagnolo è un equilibrio, se comandassero solo i grandi club sarebbe un disastro”.