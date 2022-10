Superlega: un nuovo Ceo per rilanciare il progetto, ‘dialoghiamo per migliorare il calcio’

Ottobre 19, 2022

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – “Il calcio può fare di meglio”: ecco come si apre la nuova fase della Superlega. Juventus, Real Madrid e Barcellona – attraverso A22, la società che ha fatto causa a Uefa e che la sta sostenendo alla Corte di Giustizia Europea- ora avviano una nuova fase più consultiva e politica sul tema delle competizioni europee. Il 19 ottobre 2022 sarà la nuova data da segnare. Attraverso dei tweet, A22 riapre il dialogo con il mondo del calcio e lo fa attraverso le parole del nuovo Cei Bernard Reichart, dirigente con esperienza nel settore dei media e dello sport che ha di recente rivestito il ruolo di Amministratore Delegato di Rtl Deutschland. “Vogliamo aprire un dialogo con società, tifosi e stakeholder perché pensiamo che si possa migliorare l’esperienza calcio. E i punti fondamentali da cui ri-partire sono quattro: 1. Il calcio Europeo sta perdendo la sua leadership; 2. Il calcio Europeo non è più sostenibile; 3. I clubs dovrebbero essere in grado di determinare il proprio futuro; 4. Un dialogo aperto e costruttivo con tutti gli stakeholders è quanto mai necessario.