Suppletive Monza: 25 settembre ‘discesa in campo’ Galliani, al via campagna elettorale

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – L’appuntamento è per lunedì 25 settembre, alle 18.30, a Monza. L’ex ad rossonero Adriano Galliani, candidato del centrodestra per il seggio lasciato vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi alle suppletive, ha scelto il Teatro Binario 7 per la sua ‘discesa in campo’. L’ex senatore azzurro inizierà ufficialmente la campagna elettorale. Correrà con nel simbolo (a forma sferica e fondo bianco) i loghi dei 4 partiti che lo sostengono: Fi, Lega, Fdi e Noi moderati.

La candidatura di Galliani è stata formalizzata nel luglio scorso dal segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, con il placet della famiglia del Cav.