Suppletive Monza: candidatura Cappato grande notizia per tutto il mondo radicale

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “La disponibilità di Marco Cappato a candidarsi alle suppletive al Senato è una grande notizia per tutto il mondo radicale, progressista e liberale. Battaglie di civiltà, diritti umani, giustizia sociale che da sempre portiamo nelle piazze, tra la gente. Auspichiamo la massima convergenza di tutto il centrosinistra. Contro la deriva demagogica e populista di questa destra serve una persona come Marco Cappato in Parlamento. Senza inutili personalismi, puerili divisioni. Su questi temi Radicali italiani ci sarà, dando massimo appoggio”. Lo dichiarano in una nota Massimiliano Iervolino, segretario Radicali italiani, Igor Boni, presidente Radicali italiani, e Giulia Crivellini, tesoriera Radicali italiani.