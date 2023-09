Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Pare che il Partito democratico non intenda essere rappresentato dalla mia storia e dalle mie battaglie. Saremmo invece ancora in tempo per unire le forze. La mobilitazione per portare comunque quelle battaglie in Parlamento con la mia candidatura prosegue. Grazie a chi c’è e a chi ci sarà!”. Lo scrive su X (ex Twitter) Marco Cappato, candidato alle suppletive di Monza con Azione, Europa Verde, Sinistra italiana e +Europa e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.