Suppletive Monza: Cappato, ‘convergenza possibile per opposizione su mia candidatura ‘

Agosto 1, 2023

Milano, 1 ago.(Adnkronos) – “La mia candidatura non è contro partiti o coalizioni, ma è a disposizione delle organizzazioni, e quindi anche dei partiti, che la vorranno sostenere. Realisticamente stiamo parlando del perimetro delle opposizioni. Sappiamo che le opposizioni non sono unite in Parlamento, che non sono state unite nella campagna elettorale delle politiche e sappiamo anche che non potrebbero essere unite se ciascuno guardasse ad esprimere un proprio candidato. E dunque mi sembra che la mia candidatura offra la possibilità di una convergenza per una bella battaglia da fare sui contenuti e sul territorio e anche per l’urgenza di porre un freno ad alcune derive che sono rappresentate da questo governo e da questa maggioranza”. Così Marco Cappato presentando la sua candidatura per le elezioni suppletive del Senato a Monza, il 22 e 23 ottobre, nel seggio che era di Silvio Berlusconi.

“Questa -dice Cappato- è l’occasione di provare ad avere un confronto tra storie e obiettivi e non tra fazioni e prese di posizioni pregiudiziali. Finora -sottolinea- ho raccolto già molti riscontri positivi e sono felice di imbarcarmi in questa sfida che cercheremo di realizzare con tutta la mobilitazione possibile. Centinaia di persone mi hanno scritto via mail e mi hanno dato la loro disponibilità sui social e, dunque, le premesse per una mobilitazione sul territorio ci sono tutte”.