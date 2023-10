Ottobre 14, 2023

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – Lunedì 16 ottobre il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini sarà in ‘tour’ in Brianza per sostenere la candidatura di Adriano Galliani alle prossime elezioni suppletive di Monza. Lo annuncia il segretario regionale della Lega per la Lombardia Fabrizio Cecchetti.

“Saremo nei Comuni di Lissone, Concorezzo e Bovisio Masciago”, aggiunge Cecchetti, concludendo con un: “Avanti tutta!”.