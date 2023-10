Suppletive Monza: Covatta, ‘voto a Cappato non è contro Galliani, ma questione di credibilità’

Ottobre 19, 2023

Milano, 19 ott. (Adnkronos) – “Quello per Marco Cappato non è un voto contro Adriano Galliani, no; tra l’altro io conosco Galliani, è una brava persona. Non c’è niente di personale, è solo una questione politica. E’ che la politica, secondo me, ha delle carenze, una delle quali è la credibilità. Marco Cappato è uno che sovverte questo assunto”. Lo ha detto il comico Giobbe Covatta intervenendo all’evento di chiusura della campagna elettorale di Marco Cappato, in corso all’Arengario di Monza.

“Marco Cappato è credibile fino in fondo, tende alla verità e ci mette sempre la faccia. Da sempre si batte per i diritti. E io penso che se i diritti di tutti fossero rispettati, non ci sarebbe neanche bisogno della politica. Ecco -conclude- io di Marco mi fido. E se vivessi a Monza voterei senza alcun indugio per lui”.