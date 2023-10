Suppletive Monza: Galliani diserta Tribuna tv, Cappato ‘assenteista anche da candidato’

Ottobre 16, 2023

Milano, 16 ott.(Adnkronos) – Adriano Galliani, candidato di centrodestra alle prossime elezioni suppletive di Monza, per il seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi, non si è presentato alla registrazione della Tribuna Politica che andrà in onda oggi alle 15.25 su Rai Tre. Lo rende noto Marco Cappato, suo competitor sostenuto da Pd, M5s, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt.

Al termine della registrazione dell’unica tribuna politica dedicata alle suppletive prevista dal servizio pubblico, ottenuta su richiesta del Comitato Con Cappato e con le interrogazioni parlamentari delle forze politiche che sostengono la candidatura, Cappato ha detto: “Adriano Galliani questa mattina si è comportato da assenteista, come aveva già fatto da senatore nella scorsa legislatura, quando ha totalizzato meno della metà delle presenze. Assenteista da senatore prima e da candidato ora. Un lavoratore comune sarebbe stato licenziato in tronco”.

“Galliani -ha aggiunto Cappato- dice di temere l’astensione, ma il suo è un atteggiamento che alimenta l’astensionismo attraverso il disprezzo per la competizione democratica e il rifiuto del confronto sui temi”.