Suppletive Monza: Magi, ‘governo oscura elezioni pr favorire Galliani?’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Oggi ho depositato un’interrogazione per chiedere al governo di garantire un’adeguata informazione elettorale ai cittadini di Monza e Brianza, in vista delle elezioni nel collegio senatoriale del 22 e 23 ottobre. Il servizio pubblico sta infatti palesemente ignorando questa importante scadenza elettorale, come denunciato dal nostro candidato Marco Cappato. A poche settimane dal voto è uno scandalo. Non sarà che in questo modo i partiti della destra pensano di favorire la candidatura di Galliani? Ci auguriamo di no, perché si tratterebbe di una grave violazione del diritto di informazione dei cittadini, oltre che di una violazione della legge”. Così Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“Su un tema così importante per la nostra democrazia – prosegue – è importante che l’interrogazione sia stata firmata da parlamentari di tutti i gruppi che sostengono la candidatura di Cappato. Per questo oltre a Benedetto Della Vedova ringrazio anche Giulia Pastorella di Azione, Stefano Graziano del Partito democratico, Filiberto Zaratti dei Verdi, Anna Laura Orrico e Dario Carotenuto del Movimento 5 stelle”. “La legge stabilisce, infatti, che nei periodi elettorali la Rai debba assicurare l’accesso nelle trasmissioni di comunicazione politica ai candidati, ripartendo i tempi con criterio paritario, nonché dare spazio a conferenze stampa, messaggi autogestiti e confronti in condizioni di parità, affinché gli elettori siano concretamente informati sulle scadenze elettorali, sulle regole e sui programmi. Attendiamo con fiducia una rapida risposta dal governo”, conclude Magi.