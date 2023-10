Suppletive Monza: Magi, ‘grazie Cappato, ora lavoriamo insieme per europee’

Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Come +Europa vogliamo ringraziare Marco Cappato per la generosa disponibilità, l’impegno e la grinta con cui ha affrontato anche questa sfida difficile. Marco ha saputo creare le condizioni per una alternativa reale a questa maggioranza e a questa destra, riuscendo a raccogliere il sostegno di tutte le forze di opposizione”. Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Il messaggio è comunque chiaro: gli atteggiamenti timidi e compiacenti verso Giorgia Meloni non pagano. Serve invece un progetto totalmente alternativo a questa destra e candidati credibili. +Europa lavora per costruire proprio questa alternativa. Da questo punto di vista – conclude Magi – ci rendiamo subito disponibili per lavorare con Marco Cappato in vista delle prossime elezioni europee e costruire una proposta che abbia al centro il rilancio del progetto federalista europeo”.