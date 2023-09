Suppletive Monza: Magi, ‘Pd sostenga Cappato’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “In ottobre si voterà per le elezioni suppletive nel collegio che fu di Berlusconi, quello di Monza-Brianza. Io credo che ci sia sul tavolo una candidatura naturale, rispetto alle questioni che riguardano i diritti, che è quella di Marco Cappato. Per tutto quello che rappresenta, per le battaglie che ha portato avanti non da parlamentare ma con gli strumenti della disobbedienza civile, rischiando di andare in carcere per temi che ancora non sono conquistati definitivamente in termini di libertà di scelta, le forze politiche che individuano i diritti come una questione politica dirimente sostengano la candidatura di Marco Cappato”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, parlando ieri sera a Ravenna alla Festa dell’Unità.

“Sui diritti non è mai il tempo, non è mai il momento, non è mai la condizione ottimale: io credo che non opporre a questa destra in modo intransigente una alternativa netta sia un errore di prospettiva. Dobbiamo proporre al Paese – ha proseguito Magi – una alternativa chiara: due anni fa ci fu una raccolta di firme sull’eutanasia e sulla legalizzazione della cannabis che segnarono una partecipazione e un entusiasmo senza precedenti e ci siamo sentiti un po’ soli, ma uno schieramento progressista dovrebbe combattere su questi punti”.