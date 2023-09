Suppletive Monza: Napoli (Az), ‘su Cappato buon senso da M5s e Pd’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “La decisione presa ieri da Elly Schlein di sostenere la candidatura di Marco Cappato alle suppletive per il Senato a Monza, e la scelta dell’M5S di non presentare candidati alternativi e riconoscere ai suoi elettori la libertà di voto per Cappato, sono due atti politicamente rilevanti. Essi confermano che attraverso il buon senso e con una buona dose di pragmatismo le opposizioni possono superare quelle divisioni che hanno fin qui consentito alla destra di vincere ovunque”. Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Siamo ancora lontani da un’intesa strategica e forse sarà impossibile raggiungerla. Ma la politica è fatta anche di piccoli passi, della capacità di cogliere il momento e il senso delle sfide. La battaglia a Monza si annuncia complicata, ma con le decisioni prese da Pd e M5S, che riconoscono la bontà della scelta per prima fatta da Azione, si combatterà ad armi pari con la destra”, conclude Napoli.