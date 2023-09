Suppletive Monza: palla a Schlein, Pd locale per candidatura ‘del territorio’**

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set (Adnkronos) – “E’ una decisione nazionale”. I dem locali guardano al Nazareno per l’attesa scelta sulle suppletive per il seggio del Senato lasciato vacante da Silvio Berlusconi, quello che coincide con il collegio Monza-Brianza. La questione ormai è nota, ed è arrivata al punto di caduta: entro il fine settimana bisogna decidere per rispettare il termine per il deposito delle liste di lunedì. In corsa, al momento, ci sono Adriano Galliani, Marco Cappato, Cateno De Luca e Domenico Di Modugno. Manca un candidato del Pd, che deve sciogliere la sua riserva.

Ieri si è svolta una lunga riunione del Pd di Monza con Igor Taruffi, il responsabile Organizzazione del partito, braccio destro della Schlein. Il partito locale, come aveva già fatto in una lettera aperta alla segretaria, ha confermato la sua indicazione per “una candidatura che sia espressione dell’esperienza del centro sinistra in Brianza”. Come spiega un dem che ha preso parte all’incontro all’Adnkronos, “sui territori è stato fatto un lavoro che ha consentito di allargare e anche di vincere e che andrebbe rispettato”.

Una posizione che si richiama al successo del centrosinistra alle ultime amministrative a Monza e che suona come una porta chiusa alla possibilità di convergere su Cappato. “Ma sui temi su cui Cappato si è sempre impegnato ci sono molti nel partito che concordano. E si tratta di temi che toccano tante persone”, sottolineano altre fonti Pd. Una riunione in serata con la Schlein al Nazareno sulle suppletive, al momento, è stata smentita. Ma i tempi per una scelta stringono. Tra le altre, è anche circolata la candidatura dell’ex senatore del Pd Roberto Rampi.