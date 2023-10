Suppletive Monza: Pastorella (Az), ‘governo garantisca informazioni a elettori’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Ho cofirmato l’interrogazione presentata dal collega Magi al governo nella quale chiediamo conto di come vorrà procedere l’esecutivo per consentire una completa ed esaustiva comunicazione elettorale alle elettrici e agli elettori di Monza e Brianza, chiamati alle urne nel weekend del 22 e 23 ottobre dopo la vacanza del seggio che fu di Silvio Berlusconi. La domanda ci appare appropriata perché, come con forza sottolineato anche da Marco Cappato, l’azienda di Stato sta ignorando l’appuntamento. I cittadini del collegio in questione, che pagano profumatamente il canone alla Rai, meritano dunque di essere informati dal servizio pubblico, garante della pluralità dell’informazione”. Così Giulia Pastorella, deputata di Azione.