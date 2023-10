Suppletive Monza: Ronzulli, ‘bentornato Galliani, vincono serietà e competenza’**

Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “A nome dei senatori di Forza Italia desidero dare il bentornato in Senato ad Adriano Galliani e sono certa che svolgerà come sempre un ottimo lavoro, in nome del Paese, di Monza e della Brianza. Oggi, ancora una volta, vincono la serietà, la competenza, l’esperienza”. Lo afferma Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato.

“Vince il centrodestra, che si dimostra maggioranza in ogni zona del Paese, a dimostrazione del buon lavoro fatto in quest’anno di governo. Vince la politica del fare, contro la politica del distruggere, l’unità di una coalizione contro il calderone di partiti di sinistra incompatibili fra loro, che stanno insieme solo quando si tratta di mettere in piedi cartelli elettorali, destinati a sfaldarsi il giorno dopo il voto. L’abbiamo dimostrato a queste elezioni suppletive del collegio senatoriale Monza e Brianza, così come -conclude Ronzulli- l’abbiamo fatto confermandoci alla guida della Provincia di Trento”.