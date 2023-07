Suppletive Monza: Ruffino (Az), ‘su Cappato superare contrapposizione laici-cattolici’

Luglio 30, 2023

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Comprendo molto bene le reazioni critiche di qualche collega all’idea di sostenere la candidatura di Marco Cappato alle elezioni suppletive di ottobre. Erano prevedibili ma non per questo meno degne di attenzione. Cappato ha sostenuto molte battaglie sui diritti civili, non tutte e non da tutti condivisibili: il suo merito è stato di averlo fatto sempre a viso aperto, sfidando i luoghi comuni e certi punti di vista troppo ‘pettinati’ per essere davvero sinceri. Chi oggi vede nella sua candidatura il ritorno a una contrapposizione laici-cattolici fa un torto ai laici ma uno più grande lo fa al mondo cattolico e alla Chiesa di Francesco che si è chinata sulle ferite e sulle difficoltà del nostro tempo per interrogarsi con una sensibilità nuova e aperta, senza abiurare ai capisaldi della fede ma riconoscendo nuovi spazi alla ragione. Se qualcuno pensa di riesumare la contrapposizione laici-cattolici nel 2023, a quasi 60 anni dalla conclusione del Vaticano II, rischia di ritrovarsi ai margini della storia o quanto meno di leggerla con lenti deformate”. Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Azione.